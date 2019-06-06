Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос

О вызове пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко на допрос рассказал юрист Андрей Портнов, в свое время занимавший должность замглавы администрации экс-украинского президента Виктора Януковича. По его словам, это произошло по причине пропажи серверов из администрации президента. Кроме этого, как сообщается, исчезли стулья, обои и флаги.

О пропаже компьютеров с секретной информацией ранее сообщал секретарь СНБО Александр Данилюк. Но со своей стороны Цеголко категорически опровергал эту информацию.

По факту Государственное бюро расследований (ГБР) приняло решение о возбуждении уголовного дела.