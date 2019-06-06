Россия попала в первую десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия оказалась в топ-10 стран Европы по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), пишут «Известия». Издание ссылается на итоги «Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы», которое проводили эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.

В публикации говорится, что наша страна попала на девятую строчку рейтинга по итогам 2018 года. в общей сложности зарубежные инвесторы приняли участие в 211 российских проектах (больше всего из США, ФРГ, КНР и Франция). При этом, этот показатель стал меньше на 11%, чем на год раньше. Как поясняют эксперты, это говорит о том, что сегодня в Европе происходит замедление темпов роста экономики. Свою роль в снижении инвестиционной активности сыграл и Brexit.