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Россия попала в первую десятку самых «инвестиционных» стран Европы

06.06.2019 10:14
Комментарии: 1
Россия попала в первую десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия оказалась в топ-10 стран Европы по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), пишут «Известия». Издание ссылается на итоги «Исследования инвестиционной привлекательности стран Европы», которое проводили эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY.

В публикации говорится, что наша страна попала на девятую строчку рейтинга по итогам 2018 года. в общей сложности зарубежные инвесторы приняли участие в 211 российских проектах (больше всего из США, ФРГ, КНР и Франция). При этом, этот показатель стал меньше на 11%, чем на год раньше. Как поясняют эксперты, это говорит о том, что сегодня в Европе происходит замедление темпов роста экономики. Свою роль в снижении инвестиционной активности сыграл и Brexit.

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11:42 0 0
Масяня Луковая:

Ну, а как же- дяде Сэму мы теперь ну прямо в тему инновации вплетаем, правда, иногда полаем в его сторону чуть-чуть, чтобы чувства встрепенуть нашей памяти народной на былое так голодной!

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