Бывший министр Украины заявил, что Киев обманывал Москву

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал о том, что Киев откровенно «кидал» и обманывал Москву, нарушая договоренности, которые ранее заключили стороны, сообщает Газета.ру со ссылкой на NewsOne. Он также подчеркнул, что этот факт, безусловно, отразился на отношениях России и Украины.

Бывший министр вспомнил и инцидент, который произошел в Керченском проливе. Червоненко заявил, что указания о нарушении границы России были «преступными».