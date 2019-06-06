Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России принял решение об отзыве лицензии, дающей право на проведение банковских операций у банка «Взаимодействие» (Новосибирск), передает ТАСС со ссылкой на информацию, поступившую от регулятора. Причиной отзыва послужило несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами, потеря ликвидности, а также нарушение федеральных законов. Новосибирский банк совершил также ряд других нарушений.