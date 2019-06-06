Владимир Зеленский просил у Вашингтона новые вооружения

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе киевской встречи в сенатором-республиканцем США Робертом Портманом сообщил о том, что у армии Украины существует потребность в новых системах вооружений. Как передает ТАСС, об этом своих коллег проинформировал сам сенатор. Портман также отметил, что украинский лидер уверял его в храбрости национальных войск, а также в том, что они нуждаются в элементарных условиях. Речь шла также о российской пропаганде вдоль восточных границ Украины и об идеях, которые помогут ей противостоять.