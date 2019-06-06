США предлагали провести второй референдум в Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности своих переговоров с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Так, согласно его словам, еще в 2014 году, когда в Крыму произошел референдум, на котором жители полуострова четко заявили о своем желании войти в состав России, США признали, что референдум проведен по всем правилам и полностью отражает желание крымского народа. Тем не менее, Штаты потребовали провести еще один референдум, как выразился Керри, "для порядка". Россия, естественно, отвергла это предложение, посчитав его бессмысленным, пишет РБК.