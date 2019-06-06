США предлагали провести второй референдум в Крыму
Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл некоторые подробности своих переговоров с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Так, согласно его словам, еще в 2014 году, когда в Крыму произошел референдум, на котором жители полуострова четко заявили о своем желании войти в состав России, США признали, что референдум проведен по всем правилам и полностью отражает желание крымского народа. Тем не менее, Штаты потребовали провести еще один референдум, как выразился Керри, "для порядка". Россия, естественно, отвергла это предложение, посчитав его бессмысленным, пишет РБК.
Написать комментарий