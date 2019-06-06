На Донбассе будет новое перемирие

Полномочный представитель РФ на минских переговорах Борис Грызлов сообщил, что во время встречи контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о новом перемирии. Так, по его словам, на следующей встрече группы, которая состоится 19 июня, будет подписано соглашение о прекращении огня. При этом Грызлов подчеркнул, что принципиально важным моментом является понимание сторонами необходимости осуществлять реальный контроль за соблюдением перемирия, пишет ТАСС.