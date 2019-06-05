Эксперт назвал наиболее вероятное место военного конфликта между Россией и США

Почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд назвал, по его мнению, наиболее вероятное место, где может начаться вооруженное противостояние России и США. Так, профессор считает, что наиболее вероятное место возникновения конфронтации - территория Украины. Однако, эксперт не исключает, что в ближайшее время может начаться подобный конфликт в каком-нибудь другом государстве, расположенном между НАТО и Россией, пишет РИА Новости.