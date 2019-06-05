Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации ситуации на Донбассе и проявлении неприкрытой агрессии в регионе. Об этом Зеленский написал в своем Facebook, после того, как, по его словам, во время обстрела погибли трое украинских военнослужащих, а еще трое получили ранения различной степени тяжести. Лидер Украины обратился к "руководству Российской Федерации и командованию ее оккупационных сил на Донбассе" подчеркнув, что накаливание ситуации в регионе является не лучшим фоном для возобновления работы в минском формате, пишет РБК.