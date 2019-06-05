Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана

Глава США Дональд Трамп, комментируя сегодняшние отношения с Ираном, открыто заявил, что не исключает сценария, при котором против этой страны может быть проведена военная операция, по сути означающей военный конфликт. Тем не менее, как передает Газета.ру со ссылкой на ITV, американский президент является сторонником пути переговоров.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет», — заявил Трамп.

При этом глава США отметил, что Иран – это крайне враждебное место, занимающееся спонсированием терроризма. Кроме этого, Трамп считает, что этот регион является главной террористической страной в мире.