Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮН, 12:15 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,4239

05 ИЮН, 12:15 МСК
USD (ЦБ)    65,1243
EUR (ЦБ)    73,4239

Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана

05.06.2019 12:04
Комментарии
Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана

Глава США Дональд Трамп, комментируя сегодняшние отношения с Ираном, открыто заявил, что не исключает сценария, при котором против этой страны может быть проведена военная операция, по сути означающей военный конфликт. Тем не менее, как передает Газета.ру со ссылкой на ITV, американский президент является сторонником пути переговоров.

«Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет», — заявил Трамп.

При этом глава США отметил, что Иран – это крайне враждебное место, занимающееся спонсированием терроризма. Кроме этого, Трамп считает, что этот регион является главной террористической страной в мире.

Комментировать (без регистрации)
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?

Как достичь гармонии, соединив успех и счастье?
Бизнес и психология

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России

Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России
Общество

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?

«Упал – отжался!» Что происходит с рейтингами Президента в России?
Политика

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости

ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости
События и факты

Франчайзеры изучили человеческий фактор вместе с «Капиталом страны»

Франчайзеры изучили человеческий фактор вместе с «Капиталом страны»
События и факты

«День вместе!» Как школьный День открытых дверей стал праздником для всего поселка в Подмосковье

«День вместе!» Как школьный День открытых дверей стал праздником для всего поселка в Подмосковье
События и факты

Узнай, страна

Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года

Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года

Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»

Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»

По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России

По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России

Из-Санкт-Петербурга начал курсировать туристический поезд в Арктику

Из-Санкт-Петербурга начал курсировать туристический поезд в Арктику

Новости дня

11:24 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400 Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за российских С-400
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
10:49 Самочувствие Бари Алибасова ухудшилось Самочувствие Бари Алибасова ухудшилось
09:55 Генерал США отметил успехи России в космосе Генерал США отметил успехи России в космосе
09:07 Владимир Зеленский приглашает НАТО побывать на Украине Владимир Зеленский приглашает НАТО побывать на Украине
08:27 Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
07:50 Родителей, платящих алименты, обяжут обеспечить детей жильем Родителей, платящих алименты, обяжут обеспечить детей жильем
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:30 Эксперты назвали самые полезные ягоды Эксперты назвали самые полезные ягоды

Узнай, страна!

12:03 Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:41 Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей» Омских предпринимателей приглашают вступить в программу поддержки «газелей»
11:33 По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России По итогам весны Тамбовская область снова стала экологическим лидером России
11:31 Из-Санкт-Петербурга начал курсировать туристический поезд в Арктику Из-Санкт-Петербурга начал курсировать туристический поезд в Арктику
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter