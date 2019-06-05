Владимир Зеленский приглашает НАТО побывать на Украине

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский сообщил о сотрудничестве между Украиной и НАТО, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. По его словам, украинские власти выражают надежду на то, что диалог с альянсом возобновится. Зеленский также рассказал о том, что в Киеве ждут приезда представителей НАТО.

«Мы ожидаем визит Североатлантического совета на Украину», — проинформировал украинский лидер.

Зеленский также напомнил, что Украина будет продолжать придерживаться курса на евроатлантическую интеграцию и сделает все, чтобы реализовать необходимые для этого внутренние реформы.