Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, сообщил о готовности вести диалог с правительством России, об этом сообщают «РИА новости». Однако он заявил, что прежде чем заново начинать двухсторонние взаимоотношения между странами, Украине необходимо укрепить свою экономику и оборонный комплекс, для того чтобы иметь полноценные возможности для защиты своих государственных интересов.