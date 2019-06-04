Законопроект об импичменте не будет рассмотрен Радой

Проект закона об импичменте, который внес на рассмотрение Верховной рады Украины президент страны Владимир Зеленкский не будет рассмотрен. Так, депутаты Рады отказались включать данный документ в повестку, и только 110 депутатов из необходимых 226 проголосовали за рассмотрение документа. Закон об импичменте, также как и законы о снятии депутатской неприкосновенности и наказании за незаконное обогащение, был одним из предвыборных обещаний нового президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.