Россияне высказали мнение о массовых протестах

Специалисты Левада-центра провели собственное исследование и выяснили отношение россиян к массовым протестам. Так, больше половины опрошенных заявили, что массовые протесты граждан России, которые связаны с защитой прав и попыткой повлиять на низкий уровень жизни, являются маловероятными. Только 26% респондентов считают возможными протесты подобного рода. При этом в прошлом году, данный показатель был гораздо выше. В возможность массовых протестов граждан в России верили 41% участников опроса, пишет РБК.