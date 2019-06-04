Лавров заявил, что США хотят создавать миропорядок по «закону джунглей»

США стремятся к тому, чтобы построить миропорядок, который действует по принципу «кто сильнее, тот и прав». Как передает RT, об этом в своей статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь» пишет глава российского МИДа Сергей Лавров. В публикации речь идет о том, что цель Запада состоит в том, чтобы «заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны».

Лавров пишет, что в этом случае речь идет о стремлении Запада подорвать уже существующую международно-правовую систему, заменить ее на некий порядок, который будет «основан на правилах» и принципах джунглей: «кто сильнее, тот и прав».