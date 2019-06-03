В России открылось официальное представительство Leica

В столице России открылось первое официальное представительство компании «Leica», которая специализируется на изготовлении и продаже фотоаппаратов, объективов и спортивной оптики, сообщают «Известия». Компания имеет большие планы по реализации своего потенциала на российском рынке и на рынке стран СНГ. Первый магазин открылся на Ленинском проспекте в Москве, а в ближайшее время ожидается полномасштабная экспансия сети фирменных магазинов.