Китайских студентов предупредили о рисках обучения в США

Министерство образования Китая предупредило своих граждан, а именно студентов, обучающихся на территории США, о том, что для них возрастают риски, вызванные политическим напряжением между Китаем и США, сообщают «Известия». Согласно заявлению властей Китая, после обострения взаимоотношения двух стран участились случаи ввода ограничительных мер против студентов из Китая. Зачастую возникают проблемы с оформлением документов на въезд в страну.