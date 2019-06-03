Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, отреагировал на снос памятника Георгию Жукову в Харькове, призвав региональные власти разобраться в случившемся, сообщает «RT». Кроме того, он отметил, что комплекс мероприятий, выполняющихся в рамках закона о декоммунизации, должен исполняться строго в его рамках. Речь идет о том, что памятники, посвященные советским деятелям, которые боролись против оккупации территории Украины нацистскими войсками, не должны быть затронуты.