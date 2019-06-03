Ледяной вулкан на поверхности Плутона извергает жидкую воду

В 2015 году космический зонд NASA New Horizons пролетел мимо Плутона и обнаружил присутствие аммиака на поверхности карликовой планеты. Теперь, новое исследование предполагает, что аммиак в красноватом льду далекого мира остался от недавней геологической активности, когда вулкан извергал жидкую воду вместо расплавленной лавы. Результаты исследования намекают на существование океана, полного жидкой воды под поверхностью Плутона, пишет TechTimes.

Команда ученых из Исследовательского центра NASA в своей работе использовала снимки Плутона, сделанные космическим зондом New Horizons во время облета планеты в 2015 году. Специалисты проанализировали длины волн света на изображениях, чтобы определить химические соединения, обнаруженные на поверхности карликовой планеты.

Они обнаружили следы аммиака, хрупкой молекулы, разрушаемой со временем ультрафиолетовым светом и космическими лучами. Богатый аммиаком водный лед был найден вокруг большой трещины, называемой впадиной Вергилия, к западу от большого сердцевидного объекта Плутона. Команда утверждала, что во впадине может быть трещина, из которой жидкая вода когда-то извергалась из криовулканов. Они также сказали, что извержение произошло не так давно.

"Если вы найдете аммиак вообще, это говорит о том, что он был помещен туда довольно недавно", - сказал один из авторов исследования планетолог Дейл Крукшенк.

Аммиак также может снизить температуру замерзания воды на 100 градусов Цельсия. Если под ледяной корой карликовой планеты есть подповерхностный океан, аммиак может объяснить существование жидкой воды. Плутон, в среднем, находится на расстоянии 39,23 астрономических единиц от солнца, а температура поверхности достигает -270 градусов Цельсия.

Планетолог Кристина Далле Оре, которая является первым автором исследования, заявила, что протяженность океана под поверхностью Плутона до сих пор неизвестна. Она заметила, что это могут быть только несколько карманов или жидкая вода, или вся планета может быть покрыта водянистым слоем под корой.