Скончался актер Геннадий Матвеев

Ушел из жизни 73-летний актер Геннадий Матвеев, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России. Вспоминая артиста, в организации отметили его требовательность, профессионализм и уважение к своим коллегам. Актера знают по его ролям в таких фильмах и сериалах как: в фильмах и сериалах: «Ёлки-палки!», «След», «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта». Также в 80-е года он талантливо исполнял сказочных персонажей в знаменитой детской передаче «Спокойной ночи, малыши».

Похоронят Геннадия Матвеева четвертого июня на Ваганьковском кладбище.