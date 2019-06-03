В Росстате выяснили, в каких сферах больше всего безработных

Больше всего безработных в России за первые месяцы этого года оказалось в сфере оптовой, розничной торговли и авторемонта, информирует RT, ссылаясь на информацию, полученную от Росстата. Отмечается, что в этой области безработных было более 581 тысячи человек.

Также достаточно много безработных оказалось в следующих отраслях: «обрабатывающие производства» (434 тыс.), «строительство» (282 тыс.), а также «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» (275 тыс.). Еще около 216 тысяч зафиксировано в направлении «транспортировка и хранение».