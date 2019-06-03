Взрывы на заводе в Дзержинске: число пострадавших увеличилось до 116

Обновились данные по ЧП, которое произошло в Дзержинске (Нижегородская область). Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных региональных служб, количество пострадавших после серии взрывов на заводе «Кристалл» выросло до 116 человек, из них один ребенок. Как уточнил собеседник, на данный момент в медучреждениях размещено 17 человек, состояние одного из которых медики оценивают как тяжелое.