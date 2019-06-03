Россияне жалуются на снижение зарплат

Согласно исследованию, проведенному специалистами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, 18,3% опрошенных граждан России пожаловались на снижение заработных плат по итогам прошедшего года. При этом 19,2% респондентов заявили об увеличении зарплат, а у оставшихся 62,5% участников опроса доход, который они получают на своем рабочем месте не изменился. При этом около 41% опрошенных заявили об увеличении трудовой нагрузки при той же заработной плате, пишет РБК.