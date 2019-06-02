В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020

Нет никакой угрозы отстранения олимпийской сборной России от участия в Олимпийских играх 2020 в Токио. С таким заявлением выступил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он сообщил, что информация распространенная Times о возможном отстранении России от летних олимпийских игр 2020 года не соответствует действительности и, скорее всего, распространена намеренно, так как в июне текущего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассмотрит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики, пишет РБК. Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.