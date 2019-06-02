Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать, чтобы дольше жить и не болеть

Американские ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько времени человек должен отдыхать для того, чтобы дольше жить и иметь хороший иммунитет. Так, согласно проведенным исследованиям, общая продолжительность отдыха должна быть не менее трех недель. При этом отпуск, который длится более двух недель, имеет менее положительный эффект для организма, чем краткосрочный отдых длительностью более четырех дней. Также, ученые считают, что перерыв между отпусками должен составлять не менее трех месяцев, пишет РИА Новости.