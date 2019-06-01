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Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

01.06.2019 09:39
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Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

Согласно постановлению Правительства России, которое было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в апреле текущего года, с 1 июня вступает в действие полный запрет на поставку топлива на Украину. Запрет включает поставку угля, дизельного топлива и бензина, нефти, этана, бутана, а также битума, этилена, пропилена и т.д. Тем не менее, согласно постановлению, Министерство экономического развития России может выдать специальное разрешение на поставку того или иного запрещенного вида продукции, пишет Российская газета.

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