Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину

Согласно постановлению Правительства России, которое было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в апреле текущего года, с 1 июня вступает в действие полный запрет на поставку топлива на Украину. Запрет включает поставку угля, дизельного топлива и бензина, нефти, этана, бутана, а также битума, этилена, пропилена и т.д. Тем не менее, согласно постановлению, Министерство экономического развития России может выдать специальное разрешение на поставку того или иного запрещенного вида продукции, пишет Российская газета.