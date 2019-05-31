Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Согласно данным, опубликованным целям рядом СМИ из Южной Кореи, специальный политический представитель по вопросам США от КНДР был казнен после того, как ему не удалось достичь взаимных договоренностей с Вашингтоном, сообщает «ТАСС». Официальные представители правительства США никак не прокомментировали данную информацию, но заявили о том, что переговоры о денуклеаризации с КНДР продолжаются.