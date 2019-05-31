В Москве начали работать "комнаты прохлады"

В Центрах социального обеспечения Москвы начали работать специальные "комнаты прохлады". Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения. В данных помещениях, которые оборудованы кондиционерами, кулерами с водой и всем необходимым для проведения досуга, включая телевизоры, книги и настольные игры, москвичи и гости столицы могут провести самые жаркие часы дня, пишет РИА Новости.