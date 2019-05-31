ЦБ назвал основные риски для финансовой системы России

Специалисты Центрального банка РФ подготовили обзор финансовой стабильности России, в котором указали основные риски для финансовой системы страны. Так, по мнению экспертов, существуют четыре основных риска финансовой стабильности, которые включают: падение темпов роста мировой экономики; ключевые ставки западных Центральных Банков, которые влияют на приток капитала в Россию и его отток; геополитическая нестабильность, включая торговые споры или санкционные ограничения; рост долговой нагрузки на граждан страны, при снижении реальных располагаемых доходов населения, пишет РБК.