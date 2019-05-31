Американские врачи выходили самого маленького в мире ребёнка

Американским врачам удалось выходить новорожденного ребенка, который при рождении весил всего 245 г.

Малышка по имени Saybie появилась на свет на 23-й неделе беременности в декабре минувшего года. Она весила в 2 раза меньше, чем другие малыши на этом сроке, и была размером с большое яблоко, передает ren.tv.

Ребенка выхаживали врачи одной из клиник, расположенной в городе Сан-Диего. Преждевременные роды были вызваны тем, что беременность мамы ребенка проходила с осложнениями и угрожала ее жизни, а сама малышка не набирала вес. Сейчас девочка полностью здорова.

В медучреждении, где родилась Saybie сообщили, что она весила на 7 г меньше, чем предыдущий маленький ребенок, родившийся в Германии несколько лет назад.