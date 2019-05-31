Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
31.05.2019 00:30
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30 мая в Александровском зале Кремля прошла торжественная церемония, посвященная Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, сообщает «ТАСС». В ходе церемонии Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям. Помимо орденов, каждой награжденной семье было вручено денежное поощрение, которое составляет 100 тыс. рублей.
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