Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

30 мая в Александровском зале Кремля прошла торжественная церемония, посвященная Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, сообщает «ТАСС». В ходе церемонии Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям. Помимо орденов, каждой награжденной семье было вручено денежное поощрение, которое составляет 100 тыс. рублей.

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