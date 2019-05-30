Россияне тратят 44% дохода на кредиты

Эльвира Набиуллина, являющаяся главой Центрального банка Российской Федерации, сообщило о том, какую часть своих доходов россияне тратят на выплаты по имеющимся кредитным обязательствам, сообщает «МК». В ходе выступления в Государственной думе России, глава Центробанка сообщила, что россияне тратят порядка 40% на выплаты по имеющимся у них кредитам. Тем самым она подчеркнула факт высокой «закредитованности» населения и предложила банкам обратить внимание на данный факт.