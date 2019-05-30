Рада обратится в ООН по правам коренных народов России

Верховная рада Украины одобрила текст обращение в ООН по правам коренных народов России, в котором говорится о том, что Россия систематически нарушает права данных групп населения и Украина хочет привлечь внимание международного сообщества к существованию данной проблемы. Документ был принят с четвертой попытки. Помимо ООН его планируется направить Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств, пишет РИА Новости.