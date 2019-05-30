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В Кремле прокомментировали сообщения об общем падении доходов россиян

30.05.2019 13:20
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В Кремле прокомментировали сообщения об общем падении доходов россиян

В Кремле прокомментировали информацию, полученную Росстатом об общем падении доходов россиян, передает РИА Новости. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, о ситуации с падением доходов уже проинформировали несколько организаций, и российские власти с «пристальным вниманием» следят за тем, что происходит. При этом, как отметил официальный представитель Кремля, реализация нацпроектов должна сделать развитие отечественной экономики более динамичным.

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Реальные доходы россиян в 2019 году будут падать
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