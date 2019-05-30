В Шотландии пройдет референдум о выходе из Британии

Правительством Шотландии обнародован законопроект, допускающий проведение второго референдума о выходе из состава Великобритании, передает Газета.ру со ссылкой на Guardian. В нем речь идет о том, что второй по счету референдум может состояться до 2021 года. Со своей стороны, комментируя ситуацию, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен что это событие позволит гражданам самостоятельно выбрать между «европейской нацией» или государством с «навязанным Brexit».