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В Шотландии пройдет референдум о выходе из Британии

30.05.2019 09:42
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В Шотландии пройдет референдум о выходе из Британии

Правительством Шотландии обнародован законопроект, допускающий проведение второго референдума о выходе из состава Великобритании, передает Газета.ру со ссылкой на Guardian. В нем речь идет о том, что второй по счету референдум может состояться до 2021 года. Со своей стороны, комментируя ситуацию, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен что это событие позволит гражданам самостоятельно выбрать между «европейской нацией» или государством с «навязанным Brexit».

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