Пенсионеры смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о новом законопроекте, который позволит пенсионерам получать пенсионные выплаты при достижении старого пенсионного возраста 55-60 лет. По его словам, речь идет о тех гражданах страны, которые заключили соглашения с негосударственными частными пенсионными фондами и которые делают самостоятельные отчисления в эти организации. В настоящий момент проект закона находится на рассмотрении в профильных министерствах и ведомствах, однако, планируется, что он будет принят уже в текущем году и будет распространяться на заключенные в этом году соглашения, пишет газета Известия.