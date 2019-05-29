Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Министерство финансов Российской Федерации ожидает снижения банковских ставок в секторе оказания услуг ипотечного кредитования уже во втором полугодии текущего года, сообщают «РИА новости». Вышеназванные ожидания предъявляются к крупным отечественным банкам, которые по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на рекордные суммы, подкрепив их относительно низкими процентными ставками.