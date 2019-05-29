США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

Механизм INSTEX, разработанный Европой и предполагаемый для использования в торговых взаимоотношениях с Ираном в обход американских санкций, вызвал в Вашингтоне бурное возмущение, сообщает «ТАСС». Власти США пригрозили Германии, Франции и Великобритании введением санкций, поскольку именно эти страны являются создателями вышеназванного механизма.