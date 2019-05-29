Зеленский призвал политиков есть шаурму

Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, призвал политиков есть шаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не «забронзоветь», сообщает «ТАСС». Также Зеленский заявил, что нет ничего постыдного в покупке шаурмы, поскольку она может стать отличным решением, когда из-за напряженного рабочего графика нет времени на полноценный обеденный перерыв.