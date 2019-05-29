Коллекторам не будут передавать долги по ЖКХ

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, который запрещает передавать коллекторам долги россиян по ЖКХ. Ирина Яровая, которая является автором данного документа, сообщила, что в попытках взыскать долги, коллекторы часто нарушают права граждан России, а данный проект закона призван пресечь сложившуюся ситуацию. О превышении коллекторами своих полномочий заявлял и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который сообщил, что россияне систематически просят депутатов принят решительные меры для решения ситуации с коллекторами, пишет Российская газета.