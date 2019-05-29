Реальные доходы россиян в 2019 году будут падать

Эксперты РАНХиГС и ВШЭ высказали уверенность, что в текущем году реальные доходы россиян будут падать, несмотря на прогнозы Правительства РФ о росте данного показателя. Так, специалисты уверены, что для роста реальных доходов нет предпосылок, а колебание данного показателя в пределах одного процента является всего лишь статистической погрешностью. Также эксперты уверены, что Правительству не удастся реализовать планы по борьбе с бедностью населения, так как рост экономики России в текущий период достаточно незначительный, что не может повлиять на рост реальных доходов населения, пишет РБК.