Зеленский внес в Раду проект закона об импичменте

Новый президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект об импичменте президента страны. Этим Зеленский выполняет одно из своих предвыборных обещаний, которое связано с необходимостью регламентировать смещение с должности президента страны, лишение депутатов, судей и президента неприкосновенности, а также отзыв народного депутата. Причем Зеленский неоднократно подчеркивал, что собирается занять должность украинского лидера только на один срок, пишет РБК.