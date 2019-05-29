На выставке "Металлообработка-2019" открылась новая экспозиция

В Москве в здании ЦВК "Экспоцентр" продолжает работу 20-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - "Металлообработка-2019". Традиционно свою продукцию на выставке представляют более 1000 компаний из 33 стран мири, и количество участников ежегодно увеличивается. Так, в этом году экспозиция дополнена новинками, в число которых входят коллективный стенд "Сделано в Москве", где свои достижения показали московские предприятия, а также большое количество компаний с металлообрабатывающим и прочим оборудованием, таких как ЭНЕРГОМАШ, ЮСТО, АВРОРА, ТЕКНОС, ВИТУЛУС и др. Ознакомиться с экспозицией можно в зале №4 павильона № 2.