Сегодня Москву ждет 31-градусная жара

Жителей и гостей российской столицы предупреждают о сильнейшей жаре, которая сегодня придет в регион. Как передает РИА Новости с ссылкой на сообщение МЧС, столбики термометра поднимутся до 31 градуса со знаком «+». В связи с чем спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, а также головной убор. Кроме этого, не забывать пить побольше воды.