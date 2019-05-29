Эксперты назвали самые востребованные в России профессии

Специалисты ВНИИ труда провели исследование и выяснили, какие профессии являются самыми востребованными на российском рынке труда. Так, согласно полученным результатам, среди профессий рабочих и специалистов среднего звена первое место заняла специальность продавец-кассир, за ней следует профессия повара, а замыкает тройку лидеров педагог профессионального и дополнительного образования. Также, востребованными на трудовом рынке являются юристы, работники социальной сферы, менеджеры по закупкам, младший медицинский персонал, специалисты делопроизводства и бухгалтеры, пишет Российская газета.