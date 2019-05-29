Военный эксперт оценил угрозы Украины в отношении Крымского моста

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал о возможной военной угрозе Крыму со стороны Украины. Так, по его словам, если украинская сторона получит военные корабли от США, и попытается с их помощью организовать еще одну провокацию в Керченском проливе, могут начаться полномасштабные военные действия, направленные на устранение угрозы для РФ. Эксперт подчеркивает, что в данном случае, ответ российской стороны может стать более жестким, так как речь будет идти о военной агрессии против России.

Также, Артамонов напомнил о том, что в Крыму расположены ЗРК "Тор", "Панцирь", "Бук-М2", а также системы С-400, которые способные справиться с любой угрозой, в том числе и направленной на причинение ущерба Крымскому мосту, пишет еженедельник "Звезда".