Треть россиян хочет отправиться на отдых в Крым

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти треть россиян хотели бы отправиться на отдых в Крым. Об этом заявили 31% опрошенных работниками ВЦИОМ респондентов. Тем не менее данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущих трех лет. Ранее, доля россиян желающих отдохнуть на Крымском полуострове составляла порядка 36-37%.

При этом председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму полуострова Алексей Черняк сообщил, что в прошлом году Крым посетило порядка шести миллионов туристов из 132 стран. Однако, в этом году планируется увеличить количество туристов до десяти миллионов человек, пишет РИА Новости.