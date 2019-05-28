Многодетным семьям компенсируют ипотеку

Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении. Согласно данному документу, после рождения в семье третьего и последующего детей, государство будет компенсировать расходы на ипотеку в размере 450 рублей. Важно, что данный закон будет распространяться на детей, рожденный начиная с 1 января текущего года. Поэтому, перед депутатами стоит задача максимально быстро обеспечить принятие законопроекта, пишет RT.