На Урале найден крупнейший за 30 лет изумруд, вес которого составил 1,6 кг

Новость об удивительной находке пришла к нам с Урала: впервые за много лет там обнаружили крупнейший изумрудный камень, вес которого составил 1,6 кг. Как передает Интерфакс со ссылкой на сообщение областного департамента информполитики, изумруд нашли шахтеры АО «Мариинский прииск» на территории Малышевского месторождения, на глубине 260 метров.

До этого, как сообщается, вес самого крупного изумруда составил более двух килограмм – камень был найден в 1990 году. Крупный камень также обнаружили и в прошлом году, однако он оказался чуть меньше весом: 1,54 кг.