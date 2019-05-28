Полиция Косово задержала российского сотрудника миссии ООН

Полиция Косово провела задержание гражданина России, являющегося членом миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение сербского президента Александра Вучича. Он уточнил имя задержанного: Михаил Краснощенков.

Как сообщается, спецназовская акция стартовала во вторник на севере края в 6:55 по московскому времени. Вучич заявил, что албанские силы «задерживают несколько десятков лиц на севере Косово и Метохии», заявляя, что они якобы ведут активную борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Сотрудники полиции совершили вторжение на север Косово и Метохии на 73 машинах. Автотранспорт, как отметил Вучич, в основном, был бронированным.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что президент Сербии признал, что утратил контроль над Косово.